والي الخرطوم: سحب الرخصة التجارية للمخابز المتوقفة عن تقديم الخدمة

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر، قراراً وجه بموجبه الالتزام بأوزان الخبز الواردة في القرار الولائي رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٠م والالتزام بتقديم الخدمة وعدم التوقف عن العمل وفقاً للاشتراطات المنظمة للنشاط ويعمل به من تاريخ السبت ويجب على جميع المخابز (الأفران) بولاية الخرطوم الالتزام بالقرار الولائي والذي قضى بتحديد أسعار وأوزان الخبز المدعوم.

وقال بيان صادر عن ولاية الخرطوم وفق صحيفة السوداني : “كل من يخالف هذا القرار يكون عُرضةً للمُساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة (١٣، ١٤) من قانون الرخص لعام ١٩٢٢م وأحكام المادة (٢٢) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام ٢٠١٢م والمادة (٢٥) من القانون القومي لحماية المستهلك لعام ٢٠١٩م”.

كما نص القرار على سحب الرخصة التجارية والصحية عند التوقُّف عن تقديم الخدمة وتوزع حصص المخابز المتوقفة عن العمل للمخابز العاملة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)