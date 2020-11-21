اكتمال ترتيبات حصر وتسجيل المركبات غير المقننة بالفاشر

تبدأ بالفاشر الاحد عمليات حصر وتسجيل المركبات غير المقننة التي دخلت الولاية من دول الجوار خلال الفترة الماضية بصورة غير قانونية، وذلك بغرض توفير قاعدة بيانات متكاملة حول جميع السيارات التي دخلت الولاية، ومنحها لوحات مؤقتة حتي تتمكن من الحصول على الوقود والتحرك داخل حدود الولاية الى حين تكملة اجراءاتها الجمركية .

وقال المدير التنفيذي لمحلية الفاشر عضو اللجنة العليا للحصر عبدالناصر سيف الدين ابراهيم إن إجراء الحصر الشامل للمركبات غير المقننة التي دخلت الولاية املته الضرورات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي كان ينبغي الأخذ بها عند دخول هذه المركبات عبر الحدود الدولية الى الولاية

