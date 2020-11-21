اكتمال ترتيبات حصر وتسجيل المركبات غير المقننة بالفاشر

تبدأ بالفاشر الاحد عمليات حصر وتسجيل المركبات غير المقننة التي دخلت الولاية من دول الجوار خلال الفترة الماضية بصورة غير قانونية، وذلك بغرض توفير قاعدة بيانات متكاملة حول جميع السيارات التي دخلت الولاية، ومنحها لوحات مؤقتة حتي تتمكن من الحصول على الوقود والتحرك داخل حدود الولاية الى حين تكملة اجراءاتها الجمركية .
وقال المدير التنفيذي لمحلية الفاشر عضو اللجنة العليا للحصر عبدالناصر سيف الدين ابراهيم إن إجراء الحصر الشامل للمركبات غير المقننة التي دخلت الولاية املته الضرورات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي كان ينبغي الأخذ بها عند دخول هذه المركبات عبر الحدود الدولية الى الولاية
وأبان ان اللجنة العليا التي كلفها والي الولاية بهذه المهمة قد عكفت منذ تشكيلها في شهر أغسطس الماضي على دراسة الأمر من كل جوانبه وخلصت الى ضرورة حصر وتسجيل تلك المركبات لتوفير قاعدة بيانات متكاملة حولها ومنحها أرقاماً مؤقتة
وقال المدير التنفيذي لمحلية الفاشر إن المركبات غير المقننة ظلت تمثل هاجسا امنيا نظرا لدخولها واستمرار تدفقها وبأعداد كبيرة يوميا الى المحلية مما تسببت في احداث ضغط كبير على حركة المرور وصرف الوقود بحاضرة الولاية علاوة على ما ظلت تحدثها من اختلالات أمنية يتعذر تلافيها وأكد ابراهيم ان تسجيل وحصر المركبات غير المقننة ومنحها لوحات مؤقتة ستضع حدا نهائيا لتلك الاختلالات وتساعد في تنظيم صرف الوقود و كذلك في حركة النقل والمواصلات.
الي ذلك أوضح مقرر اللجنة العليا لحصر وتسجيل المركبات غير المقننة مدير مباحث التجارة والتموين بالولاية العقيد شرطة فتح الرحمن محمد التوم وفق (سونا) ان عمليات حصر وتسجيل المركبات ستنطلق من دار الأرقم بالفاشر، حيث سيقوم مالك كل مركبة بملئ الإستمارة الخاصة التي أعدتها اللجنة والتي تتضمن البيانات الخاصة بالمركبة ومالكها،وسيتم اعتماد تلك الاستمارة بواسطة اللجنة .
وأضاف انه سيعقب ملء الإستمارة واعتمادها سداد الرسوم المقررة وإدخال البيانات في الحاسوب، ومن ثم سيتم منح صاحب كل عربة لوحة مؤقتة وبطاقة ملكية وعلامة مميزة وكرت لصرف الوقود.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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