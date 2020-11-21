دشن المدير التنفيذي لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور بالإنابة سيف الدين فضل الله احمد السبت برئاسة المحلية برنامج توزيع المواد غير الغذائية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالولاية والذي شمل عدد (234) أسرة من أسر اللاجئين التشاديين.وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مواد إيواء لـ(234) أسرة من اللاجئين التشاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.