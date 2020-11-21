أنه لمن دواعي السخط و الحنق في هذا البلد المنكوب أن تجد نفسك ترزح بين الفينة و الأخرى من صف إلى آخر لتقضي إحتياجاتك اليومية ، والتي من المفترض أن تحصل عليها دون كبير عناء في هذا البلد المريض سياسياً .
يوم أمس كانت تجربة صف النسوان بطلمبة شارع جبرة الأسوأ على الإطلاق ، حيث وجدت الطلمبة تعمل في الفترة المسائية فأشار عليّ رجل الشرطة بالتوجه إلى صف النساء . سرت مسافة بسيطة من الطلمبة لأتفاجأ بأن صف النساء قصير ومريح أبتسمت حتى بانت نواجذي ، ثم أتخذت موقعي في الصف وأنا أضحك بفرح طفولي.
لم تمر لحظات على سعادتي تلك حتى جاءتني إحداهن وقالت لي : (أنتي ما مفروض تكوني وراي)..!! ، الله أكبر (مشروع شكلة جاهز) …!!
أفهم أن تقول لك إحداهن ما مفروض تكوني قدامي..لكن ما مفروض تكوني وراي دي جديدة …!!.قلت لها لم أجد سيارات على طول الطريق خلفك ، قالت لا (السايقة الكليك عربيتها باظت و السايقة الأتوس جرت ليها بطارية و السايقة الألنترا و التوسان كانوا ورانا و…..و… ) .
وعلى مايبدو أن طبيعة الشعب السوداني في التكافل و طبيعة البعض في حشر أنفه فيما لا يخصه و كثرة الصفوف جعلت البعض يدافع عن مقدمته و مؤخرته و مقدمة غيره (تبرع شديييد ).
وفجأة أنشقت الأرض عن أربعة نساء و تراوحت اللغة مابين (غزة كوع و شرح كوركي لموقع العربات ولا بأس من بعض الكلمات الإنجليزية مع رفع للحواجب بإنتظام ) .
استطردت إحداهن أنتي ماشايفة في space هنا ، الوقوف هنا بالأولوية..priority…. كده خربتي النظام you messed up the system…..؟؟، لا أخفي عليكم أحتجت أن اسحب نفساً عميقاً لاستطيع تجاوز تلك اللغة الحادة ، ثم قلت لابأس الأربعة ستدخلوا مكاني هل من حديث جديد .
قديماً قيل أشغل الشعوب بالرقص و الطرب و المخدرات لتتقاعس عن التنمية ولتنشغل عن السياسة و التفكير .
الشعب الآن كله كله بأستثناء أصحاب الظهور المدعومة شغله الشاغل توفير وقود في سيارته مع الإقتصاد في المشاوير ، أو شراء خبز يكفي وجبتين ، وملأ أنبوبة غاز والتطبيع معها بألا تنفد أثناء الطبخ ، أو فرح طفولي بعدم إنقطاع التيار الكهربائي .
خارج السور :
حكومة فاشلة .. و معارضة بائسة.. وحركات مسلحة متاجرة ..وإرادة وطنية مسلوبة.. و ذئاب خارجية تنهش في الوطن و تعيد تقسيمه .. و شعب مشغول بالصفوف ….صف النسوان .
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر سهير عبدالرحيم تكتب: صف النسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.