إسحق أحمد فضل الله يكتب: الخرطوم الآن

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وفي الخرطوم الآن.. أجواء الحرب الأهلية.

والشعور الكاسح بالأجواء هذه يتمطى ويتثآءب.

والشعور الكاسح بالأجواء هذه يجعل مجموعة تطوف بالقيادات.. وتلقى قادة الحركات..

والبرهان وحميدتي وعشر جهات أخرى.

وهذا في بيت الضيافة .

وهذا في فندق الميرلاند.

وهذا في بيته.

تلقاهم وتسمع هديل الحمام

وهديل الحمام الكاذب.. يفضحه زئير مواقع التواصل التي تزدحم بالغازات الخانقة .. والغازات التي تكشف عنها كتابات تتنفس ناراً وتهديداً

وفي الخرطوم.. السفيه البريطاني

والشيوعي الذي يخطط لإشعال

جهه ثالثة.. تقود الإشعال..

وجهه رابعة.. نسكت عنها الآن.

والشيوعي الذي جاء بقحت لطحن الاسلام يفشل.

والشيوعي الذي يسكب سيلاً لصنع الصدام يفشل.

والشيوعي الذي يحتل المساجد لإشعال الصدام يفشل.

والشيوعي الذي يصنع فتنة بورتسودان ويصنع فتنة الكنابي وفتنة أبو دليق يفشل.

ثم يستخدم شيئاً آخر

والشيء الآخر هو

الشيوعي يستفيد من دخول الحركات المسلحة للخرطوم (فلا شيء في حسابات الشيوعي يمكن أن يشعل القتال ضد الاسلام مثل الحركات المسلحة).

والشيوعي يفاجأ بأن الناس والإسلاميين ينفسون خطة الصدام.. يفاجأ بأن القادة يحسبونها جيداً ويجدون أنهم بدخولهم الخرطوم يضعون رؤوسهم داخل فم الأسد

وأن إشعال الحرب حتى بين فصائل التمرد شيء تفعله رصاصة واحدة.

.نعم.. لكن وجود القادة هؤلاء في الخرطوم يجعلهم الهدف الأول للرصاصة الثانية.

والسفيه البريطاني يفاجأ

والسفيه البريطاني يملي على حمدوك دعوة جنود الأمم المتحدة وصناعة الحرب.. ويفشل.

ويملي على الشيوعي مخطط إشعال الخرطوم.

ويملي على الحركات احتلال السلطة (٧٠% من السلطة) لإشعال الغضب في النفوس وإشعال الشارع.

ويملي على الحركات دخول مفاصل الجيش لتفكيكه.

والسفيه البريطاني (والذي هو قادياني … والقادنية فئة لها إسلام غير الإسلام المعروف ولها وجود واسع في إسرائيل).. والسفيه القادياني يفاجأ بأن الناس والأحزاب والجيش والأمن والخرطوم وحتى الأجواء، كلها ظروف تجعل الحركات المسلحة التي جاءوا بها لصناعة الموت تفهم أن أنموذج أيام مقتل قرنق يكفي.

وحين قتل قرنق.. الجهة التي قتلته تطلق آلاف الجنوبيين في الخرطوم للقتل.

والجنوبيون ينجحون في احتلال الخرطوم وضواحيها لساعتين

بعدها الناس يفيقون ويطلقون الرد.. والرد هذا ما يرسم له حجماً مخيفاً هو أنه لم يصدر حتى اليوم تقرير عن عدد القتلى في تلك الأيام.

الحركات المسلحة حين تجد أنها تجلس وسط الخرطوم التي صنعت الرد على جنود قرنق.

وتجد أنها تجلس وسط خمسة جيوش.

تجد أنه من الأفضل لها أن تشتغل سياسة فقط.

بريد

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الأستاذ الذي يعمل في إحدى السفارات ويطلب منها تفسيراً لما يجري

أزيك.. فأنت كما بيدو من لهجتك سوداني.

وحديثك عن القانون حديث رجل ذكي

وتتحدث عن القانون وعما إذا كان يكفي لضبط وتخفيف التوتر.

وفي حديثك نشعر بأنك تحب المسرح … ونجيبك بلغة أهل المسرح عن القانون.

والستينيات كانت تتحدث عن مسرحية مثيرة جداً.

وذكية جداً.

والمسرحية تنطبق تماماً على كل الجهات في الخرطوم الآن.

وتقول إن للحق وللقانون ألف وجه.

وفي المسرحية صاحب مسرحية زيتون

يجد أن جرة من الجرار التي هي ضخمة جداً والتي يتخمر فيها الزيتون، قد أنشقت حتى أن فم الجرة قد اتسع.

والجرار يستأجر عاملاً خفيف الحجم

والعامل يدخل الجرة ويخيطها من أسفل إلى أعلى.

وحين يريد الخروج يجد أن فم الجرة بعد إصلاحها لا يسمح له بالخروج.

عندها صاحب المزرعة يلقى بأجرة العامل له داخل الجرة.

ويحتج صارخاً بأنه قد سلم العامل أجرته، وأنه يريد جرته سليمة ولا يخصه كيف يخرج العامل من داخل الجرة.

ويهدد العامل بالويل أن هو كسر الجرة.

والعامل يصرخ لأن من حقه أن يخرج من هذا السجن.

السيد صاحب السفارة …..

الحق هنا مع من؟

يبقى أن كل ما يجري في الخرطوم يقول إن الحديث الآن حديث كل جهة مع كل جهة بما فيها الاسلاميون يصبح الآن ضرورة.

وكل السطور أعلاه هي مقدمة للسطر الأخير هذا.. مقدمة تقول

إن الإسلاميين قد نجحوا في إفشال مخطط الحريق والقتل.

وإنهم قد نجحوا في كشف الفشل الذي لا سابقة له في تاريخ السودان، والذي يغطس حجر قحت، والذي يصبح شاهداً لصالح الإسلاميين ولصالح كل المسلمين.

ويصبح شهادة وفضيحة لقحت والشيوعيين ولسفهاء السفارات.

ونحن لسنا الناطق الرسمي باسم الإسلاميين.

لكننا نحن الناطق الرسمي باسم السودانيين الذين يرفضون تحويل السودان إلى سوريا جديدة.

والناطق الرسمي باسم السودان الذي يدعو للحوار.

صحيفة الانتباهة