الزراعة التعاقدية تساهم بزيادة إنتاجية فول الصويا بالجزيرة

أجمع عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة على الاستفادة من الزراعة التعاقدية في زيادة الانتاجية لمحصول فول الصويا الذي وصل انتاج هذا العام للفدان طن ونصف (15 جوالاً).

وقال عبد الكريم البشير المزارع بالقسم الاوسط لمشروع الجزيرة بمركز الكمر الجعليين ان انتاج الفدان وصل الى طن ونصف طن هذا العام بفضل الزراعة التعاقدية والذي كان يحقق في السابق مابين (10-12) جوالا .

واكد ان الزراعة التعاقدية ساعدت المزارع في التحضير المبكر للمشروع والتزامها بجميع العمليات الفلاحية وتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات، بالاضافة الى مساهمتها في التحضير وتقديم سلفيات للمزارعين لنظافة المحصول من الشوائب قبل الحصاد. وقال “بعد حصاد فول الصويا تم تجهيز الارض لزراعة القمح وبذلك تمكن الزراعة التعاقدية المزارعمن الإستفادة من الارض في دورة زراعية أخرى”. ودعا المزارعين بالاتجاه للزراعة التعاقدية للميزات المتعددة التي يقدمها خاصة التمويل والبيع بسعر تركيزي مجزي للمحصول، مطالبا بضرورة بتوفير الحاصدات للمحصول للإستفادة من الفترة الزمنية في زراعة محصول آخر . ومن جانبه قال حسن كدوس حسن المزارع بقسم السلمة فارس الكتاب بمركز الكمر الجعليين بمشروع الجزيرة ان محصول فول الصويا من المحاصيل الواعدة إذ وصل انتاج الفدان حوالي 15 جوالا . وأشار كدوس الى أن الزراعة التعاقدية مولت المشروع من الحرث الى الحصاد معددا العقبات التي كانت تمثل هاجسا للمزارع قائلا “بقينا نخت عصايتنا ونراقب العمليات الزراعية وما عرفنا القروش الا مع الزراعة التعاقدية”. ولفت الانتباه الى انه الآن في طريقه الى مقر الشركة الافريقية لاستلام خيش الحصاد التي تقوم بدفع تكلفة الحصاد وخصمه من التكلفة الكلية . وطالب كدوس وفق ( سونا) المزارعين بالدخول في الزراعة التعاقدية التي عملت على حل أزمة التمويل الزراعي من خلال توفير مدخلات الإنتاج وتهيئة المناخ الملائم عبر تسهيل كافة العوامل من “مياه ري مستقرة والدعم الفني من إرشاد زراعي ووقاية المحاصيل” . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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