النيابة العامة تأمر بنبش المقابر الجماعية المُشتبهة لمفقودي فضّ الاعتصام

قرّرت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (مفقودي فضّ الاعتصام)، نبش جميع المقابر الجماعية التي عُثر عليها مؤخراً ويشتبه في ضمها لجثامين مفقودي فضّ الاعتصام.
وقالت لجنة التحقيق في قرار وفق صحيفة (السوداني)، إنها اطّلعت على تقارير ومستندات وأقوال الشهود، وقرّرت أن تنبش جميع المقابر الجماعية وتشريح وإعادة تشريح الجثامين، على أن تُؤخذ عينات من الرفاة البشرية أصلية واحتياطية والسمات الإشعاعية والإنثروبولوجية والطبيعية لفحص البصمة الوراثية وترسل للإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأضافت اللجنة في قرارها أن تحدد أسباب الوفاة وعمر المتوفي وتاريخ الوفاة، إلى جانب أخذ صورة فوتوغرافية للجثة وتوثق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف، كما يؤخذ مقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمقاييس، فَضْلاً عن أخذ حجم كافٍ للعينات وكتابة المواد البيولوجية المتبقية والسمات الطبية،
وأشارت إلى تخصيص أرقام تعريفية لكل مجهول هوية ترتبط باللجنة وجميع الأدلة الخاصة بها، مع أخذ صور شكلية لسمات الأسنان وأي قرائن أو أدلة للتعرُّف على الجثة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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