عاجل : وزير الطاقة يعلن أسعار جديدة للوقود

يتلو وزير الطاقة والتعدين خيرى عبدالرحمن الأسعار الجديدة للوقود في بيان رسمي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في منبر وكالة السودان للانباء (سونا). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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