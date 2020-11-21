شاهد بالصورة : زي رياضي جديد لنادي المريخ من قطر

قدمت رابطة المريخ بقطر زيا جديدا لنادي المريخ وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنادي المريخ يحمل شعار المريخ الجديد لونين الاحمر والاصفر بجانب تقديم كمامات حمراء وذلك وفق صحيفة صوت الامة



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