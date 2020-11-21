الثورية: تشكيل الحكومة خلال 10 أيام

قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، إن تشكيل الحكومة سوف يتم في فترة لاتتجاوز العشرة ايام واشار في حديثة لبرنامج (حديث السلام) بقناة النيل الأزرق، وفق صحيفة السوداني إلى أن تنفيذ اتفاقية السلام يواجه بالعديد من التحديات خاصة المالية الا ان جميع العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة والسودان حالة استثنائية،
مقرًا بعدم توافق واجماع للقيادة السياسة بالبلاد وغياب الرؤية السياسية للخروج بالمرحلة الانتقالية الى مرحلة الديمقراطية مشيرا الى التشاكسات وعدم الثقة.
وفي سياق منفصل أكد أن التطبيع مع اسرائيل يجب ان يقوم على مصلحة السودان اولا واخيرا مشيرا الى النتائج الايجابية فى ملف اسرائيل للمجتمع السوداني.
وكشف الهادي عن إتفاق لتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المطلوبين للمحكمة بجانب محكمة جرائم دارفور
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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