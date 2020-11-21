السودان ينسحب من مفاوضات سد النهضة

قرر السودان رسمياً عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده السبت ٢١ نوفمبر. واكد وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس في رسالة بعث بها للدكتور سليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي،
أكد على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية.
وجددت رسالة وزير الري، التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومُرض للأطراف الثلاثة إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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