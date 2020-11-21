السبت 21 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قال رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس، إن تشكيل الحكومة سوف يتم في فترة لا تتجاوز العشرة أيام .

وأشار في حديثه لبرنامج (حديث السلام) بقناة النيل الأزرق، إلى أن تنفيذ اتفاقية السلام يواجه بالعديد من التحديات خاصة المالية الا ان جميع العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة والسودان حالة استثنائية، مقرًا بعدم توافق واجماع للقيادة السياسة بالبلاد وغياب الرؤية السياسية للخروج بالمرحلة الانتقالية الى مرحلة الديمقراطية مشيرا الى التشاكسات وعدم الثقة. وكشف الهادي عن إتفاق لتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المطلوبين للمحكمة بجانب محكمة جرائم دارفور.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الجبهة الثورية: تشكيل الحكومة خلال 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.