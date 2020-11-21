عاجل.. السودان يقرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري لسد النهضة

السبت 21 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا صحفيا أعلنت فيه أن السودان قرر عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية اليوم تاكيدا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الافارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة ولأن الطريقة التي اتبعت في الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية.



و فيما يلي النص الكامل للبيان..

وزارة الري والموارد المائية:

قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠.

واكد بروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في رسالة بعث بها للدكتور سليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور اكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية اثبتت انها غير مجدية. وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضى للاطراف الثلاثة اعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية