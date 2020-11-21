طاقم تحكيم صومالي لمباراة الهلال وفايبرز الأوغندي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم “صومالي” لإدارة مباراة فايبرز الأوغندي والهلال السوداني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بأوغندا. ويتكون الطاقم الصومالي بحسب صحيفة المواكب، من “حسن محمد” كحكم وسط، على أن يساعده “حمزة حاجي” مساعد أول، و”سليمان بشير” مساعد ثانٍ، فيما سيكون “عمر عبد القادر” حكماً رابعاً، ويراقب المباراة “دافيد موانغي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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