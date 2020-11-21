مهاجم المريخ السابق “ريشموند” يحترف بجنوب إفريقيا

أشارت تقارير إعلامية إلى أن المهاجم الغاني انطوي ريشموند الذي أنهى مسيرته مع المريخ بالتراضي خلال فترة الانتدابات الشتوية الماضية، قد انضم إلى نادي باروكا الجنوب إفريقي، بعد ثلاثة مواسم في الدوري السوداني برفقة الخرطوم الوطني والمريخ بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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