إلغاء حفل نانسي عجاج في الجزيرة

أعلنت الفنانة نانسي عجاج عن إلغاء حفلها الجماهيري المفترض احياؤه في الثامنة من مساء أمس الجمعة بمسرح الجزيرة بمدني قبل أن يتم تحويله لاستاد مدني لتجنب الازدحام وذلك بقرار السلطات هناك بمنع التجمعات للوقاية من الكورونا باخذ الاحتياطات اللازمة.

وبحسب صحيفة السوداني، أن الحفل الجماهيري كان لصالح دعم منظمة ابطال الشوارع ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)