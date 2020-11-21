أعلنت الفنانة نانسي عجاج عن إلغاء حفلها الجماهيري المفترض احياؤه في الثامنة من مساء أمس الجمعة بمسرح الجزيرة بمدني قبل أن يتم تحويله لاستاد مدني لتجنب الازدحام وذلك بقرار السلطات هناك بمنع التجمعات للوقاية من الكورونا باخذ الاحتياطات اللازمة.
وبحسب صحيفة السوداني، أن الحفل الجماهيري كان لصالح دعم منظمة ابطال الشوارع ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء حفل نانسي عجاج في الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.