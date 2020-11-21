مطالب بتكوين لجنة مشتركة بشأن تقاطعات (الصحة والزراعة)

أمنت اللجنة الدائمة لإزالة التقاطعات بوزارة الصحة في الخرطوم على إنشاء مجلس للتنفيذ والرقابة على مستوى المحليات تحت إشراف المجلس الاتحادي.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 94 مع وزارة الزراعة هدف إزالة التقاطعات بين الوزارتين. وطالبت اللجنة في توصياتها بتكوين لجنة مشتركة على أن توكل مهام الترخيص للموقع إلى الصحة وترخيص المبيد إلى الزراعة.

وشددت على ضرورة تكوين اللجنة والتوعية بالاستخدام الصحيح للمبيد والتخلص من العبوات، فضلاً عن دعم شنطة المفتش والتدريب للكادر لتقليل الصرف على المؤسسات الصحية في الأمراض الوبائية ووضع برنامج ثابت للمتابعة والإشراف مع المدير التنفيذي للمحاسبة في التقصير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)