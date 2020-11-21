شاهد بالفيديو: أغنية (جكس بحري) تفتح النار على المطرب احمد الجقر وتثير جدلاً واسعاً بالسوشيال ميديا

تداول رواد المواقع الإسفيرية مقطع فيديو ظهر من خلاله المطرب احمد الجقر وهو يتغني بأغنية (جكس بحري) وسط مجموعة من الفتيات وبعض الممثلين المعروفين . وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد أثارت أغنية (جكس بحري) للمطرب احمد الجقر جدل واسع بمنصات التواصل الإجتماعي حيث قالوا إن العديد من المطربين أصبحوا يميلون لإنتاج الاغاني في شكل فيديوهات والتي يظهر من خلالها الفتيات ويقدمن رقصات مختلفة الأمر الذي جعلهم يعلقون بقولهم (دا ترويج لأغنياتهم وأنفسهم دون مراعاة الأخرين). الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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