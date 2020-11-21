رئيس الجبهة الثورية: تشكيل الحكومة خلال 10 أيام

قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، إن تشكيل الحكومة سوف يتم في فترة لاتتجاوز العشرة أيام .
وأشار في حديثه لمصادر، إلى أن تنفيذ اتفاقية السلام يواجه بالعديد من التحديات خاصة المالية إلا أن جميع العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة والسودان حالة استثنائية، مقرًا بعدم توافق وإجماع للقيادة السياسية بالبلاد وغياب الرؤية السياسية للخروج بالمرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية مشيراً إلى التشاكسات وعدم الثقة.
وفي سياق منفصل أكد أن التطبيع مع اسرائيل يجب أن يقوم على مصلحة السودان أولاً وأخيراً مشيراً إلى النتائج الايجابية فى ملف اسرائيل للمجتمع السوداني.
وكشف الهادي بحسب صحيفة السوداني، عن إتفاق لتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المطلوبين للمحكمة بجانب محكمة جرائم دارفور
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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