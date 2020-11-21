عائشه موسى: السلام هو أساس استقرار الأمم

قالت عضو المجلس السيادي عائشة موسى السعيد، إن الدولة بصدد ترتيب البيت الداخلي بعد تحقيق السلام الذي ينشده الجميع، وأكدت أن الشعب السوداني لا تسوده الطبقية بين مكوناته، وأن السلام هو أساس استقرار الأمم.

وأوضحت عائشة خلال ورشة لتدريب الشباب والنساء في مجال حقوق الإنسان والمناصرة لبناء السلام، أن هناك تعايشاً دينياً في السودان منذ نشأة الدولة السودانية، وامتدحت جهود دولة جنوب السودان حكومة وشعباً على استضافتها ورعايتها لمفاوضات السلام، وشددت على أن الحرية حق للجميع، وثمنت جهود مجلس الكنائس في تدريب الشباب الذي جسد معاني التعايش السلمي والديني والاجتماعي بين الجميع.

من جانبه، استعرض الأمين العام لمجلس الكنائس السودانية وليم دينق، إنجازات المجلس في مجال التعايش الديني والاجتماعي بالسودان، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن مشروع تدريب الشباب والنساء في مجال مشروع تقوية التماسك الاجتماعي يهدف لتقوية الروابط الاجتماعية والدينية والتعايش السلمي بين الناس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)