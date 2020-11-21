شاهد بالفيديو: (افتحوا المدارس الطفوله في خطر) أطفال يرددون أغاني البنات ويرقصون

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال وهم يرددون بعض أغنيات الفتيات التي يتغنون بجانب تقديمهم لفاصل من الرقص الذي جعل عدد من النشطاء يندهشون ويستنكرون ماقاموا به ،مبينين أن تلك الأغنية التي رددوها تعتبر أكبر من أعمارهم لذلك قالوا لابد من عدم ترك الأطفال لترديد الغناء والرقيص بل محاولة تقديم بعض الأشياء التي يمكن الاستفاده منها في حياتهم .

وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي إن (المدارس كانت ماسكة بلاوي وما اكتشفناها إلا بعد فترة الحظر وإغلاق المدراس) كما أضافوا الأغلبية العظمي من الشعب السوداني أصبح يميل للرقص والطرب متجاهلاً الأوضاع التي تمر بها البلاد حيث تساءلوا (اذا كان الرقيص من الكبار تتوقع الصغار يطلعوا كيف).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)