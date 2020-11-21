الشغيل يحسم تقسيمة الهلال بهدف مثير للجدل

حسم نصر الدين الشغيل، التقسيمة الداخلية التي أجراها الجهاز الفني للهلال صباح أمس، وذلك بهدف عالمي (بلياردو) في شباك محمد النور أبوجا، أثار جدلاً واسعاً وكبيراً وسط اللاعبين والجهاز الفني، حيث استعان زوران بكريم السباعي ومهدي مزروق اللذين أقرا بصحة الهدف الذي سدده الشغيل من مسافة بعيدة، حيث ارتطمت كرته بالعارضة الأفقية ومنها في الأرض، وسط احتجاج من عناصر الفريق المنافس بقيادة محمد عبد الرحمن، بشة، بوغبا بالإضافة إلى عبد الرؤوف وسليم ، حيث احتجوا كثيراً على صحة الهدف، خصوصاً وأن التقسيمة كانت تعادلية وتبقت أقل من دقيقة على نهايتها.

وفي النهاية احتسب زوران الهدف لمصلحة فريق الشغيل الذي حسم التقسيمة التي جاءت قوية ومثيرة، بين الفريقين، وطغى عليها الحماس والندية بين الفريقين وكأنها مباراة تنافسية، هذا وأشاد الجهاز الفني للهلال بالروح العالية للاعبين خلال مران الأمس الصباحي الذي عقده الهلال في الساعة التاسعة والنصف بالملعب الرئيسي بفندق (توليب قاردينيا) حيث اعتبره الجهاز الفني من أقوى وأشرس تدريبات الهلال خلال معسكره بالقاهرة، لا سيما بعد انضمام العناصر الدولية واكتمال عقد الفريق لأول منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد، الأمر الذي جعل الحصة التدريبية مليئة بالندية والإثارة بغرض إقناع الجهاز الفني لدخول توليفة الفريق الأساسية..

هذا وأخضع الجهاز الفني للهلال، العناصر التي بدأت مباراة طلائع الجيش الودية، لتمارين استشفاء وجري حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال التونسي مهدي مرزوق..

وبحسب صحيفة الصيحة، يختتم الهلال تدريباته بآخر مران اليوم السبت استعداداً لخوض مباراة الجونة الودية عصر غد الأحد، وهي المباراة الأخيرة للهلال بمعسكره بالقاهرة، قبل التوجه للعاصمة الخرطوم في ذات اليوم..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)