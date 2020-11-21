البرهان يشهد ختام فعاليات أعياد المنطقة العسكرية الشرقية

يشهد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان غداً الأحد، ختام فعاليات أعياد المنطقة العسكرية الشرقية.
ويفتتح البرهان خلال ختام الفعاليات، المباني الجديدة لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية وبعض المنشآت الأخرى، كما يقوم بتكريم الرعيل الأول بمدينة الفاو.
وبحسب صحيفة الصيحة يحضر ختام الفعاليات، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه والمفتش العام للقوات المسلحة وقائد القوات البرية ومديرو الإدارات والأفرع وقادة الوحدات المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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