السودان يُشارك في فعاليات تسجيل المواليد بالقارة الأفريقية

عُقد بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء الداخلية بالقارة الأفريقية حول تسجيل المواليد عبر تقنية (video conference)، بمُشاركة اللواء أمير أحمد حسن مدير الإدارة العامة للسجل المدني والعميد حسن مصطفى مدير دائرة الأحوال المدنية.

وأكّد وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس خلال مخاطبته الجلسة، أن تسجيل الولادات أمر مُسلّم به في بعض البلدان بوصفه عرفاً جارياً بعد الولادة، ولكنه يمثل في بلدان عديدة أخرى خطوة حاسمة مفقودة مما يحول دون إثبات قانوني لهوية الطفل، مُثمِّناً دور مفوضية الاتحاد الأفريقي وجهودها المبذولة وحرصها على قيام هذا المؤتمر لتقييم المسائل والسياسات ذات الصلة بالاتصالات الحيوية في أفريقيا بالتعاون مع منظمة اليونسيف، وحيا الطريفي الشركاء في المفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا وبنك التنمية الأفريقي.

من جانبه، أوضح اللواء أمير أحمد مدير الإدارة العامة للسجل المدني في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، أنّ هدف الاجتماع لا يقتصر على تسجيل الولادة وهي الحق الأساسي من حقوق الإنسان، بل إنه يُساعد على ضمان الحقوق الحياتية الأخرى للطفل، منها حق الحماية من العنف وحق الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم، وتُساعد المعلومات المتوفرة عند تسجيل المواليد في رسم خطط وسياسات التنمية للبلدان وإنفاذ مشاريع التنمية وفقاً للأولويات، مُضيفاً أنّ المؤتمر يهدف أيضاً إلى إطلاق حملة توعوية لتسجيل الأطفال بالقارة الأفريقية، مبيناً أن المؤتمر عُقد عبر تقنية (video conference) نسبةً للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب جائحة “كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)