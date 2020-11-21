عاجل.. إعداد صياغة مبدئية لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

السبت 21 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 اختتمت وزارة العدل فعاليات ورشة إصلاح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية التي نظمتها وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأوروبي بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات ذات الصلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وتأتي هذه الورشة في اطار التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس الأوروبى، لدراسة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ليتواكب مع التطورات التكنولوجية . واشتملت الورشة على جلسات نقاش مثمرة خرجت بالعديد من التوصيات . واكدت وزارة العدل انها ستجري مشاورات واسعة بعد إعداد صياغة مبدئية لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية

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