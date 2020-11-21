مدير فضائية الخرطوم البعض اعتقد بأني أداة يمكن من خلالها تصفية حساباته الشخصية باسم الثورة

المدير العام لقناة الخرطوم الأستاذ ياسر عوض، صرح لمصادر حول الصراعات في القناة قائلاً (الصراع هو قانون الحياة.. والاختلاف في الرأي شيء مطلوب خصوصاً ونحن نؤسس لدولة مدنية حديثة تسود فيها حرية التعبير والتظاهر السلمي .. هذه مبادئ نؤمن بها ونقاتل من أجل أن تسود وأسقطنا النظام السابق بأدوات التظاهر السلمي. وقال مضيفاً (نعلم جيداً أن الرضا غاية لا تدرك، ولكننا نسير بإرادة الأغلبية من موظفي هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم. ونعلم جيداً أن البعض اعتقد أننا أداة يمكن من خلالها تصفية حساباته الشخصية وضغائنه باسم الثورة التي لم يخرج يوماً في مسيرة فيها.

وأضاف عوض (نعلم أن ضعف عددهم وعزلتهم عن زملائهم جعلتهم يستعينون بعدد من خارج المؤسسة باسم الثورية مع العلم أن مؤسسات الخدمة المدنية الأشكال المنظمة للعاملين فيها تسمى نقابات، بينما ارتبطت الأحياء بأشكال أخرى من تنظيمات العمل الجماهيري. وقال بحسب صحيفة الصيحة: نؤكد أننا مع حرية التعبير، ومع التعبير الحقيقي عن مشاكل العمل والمؤسسات بكل شفافية. كما نؤكد إيماننا بالقانون الذي ينظم الحياة المدنية ومع اللوائح التي تحفظ حقوق العاملين وترتب تراتبية العلاقات في الخدمة المدنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)