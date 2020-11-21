مفرح يناقش مع مسؤولين أمريكيين التقدم في ملف الحريات الدينية

انعقد أمس إسفيرياً، اجتماع ضم وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح مع مفوضية الحريات الدينية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم مفرح ملفاً حول التطور الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في هذا الملف، ووضع الإصلاحات والتعديلات التي تمت في التشريعات والقوانين المتعلقة بالحريات الدينية التي تتسق مع جوهر الدين الحنيف ومنهج الاعتدال والتعايش السلمي. وبحسب صحيفة الصيحة، رحب ممثلو مفوضية الحريات الدينية بالولايات المتحدة بالتقدم السوداني في الحريات وحقوق الإنسان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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