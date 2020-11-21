احداث عنف وضحايا في يوغندا تهدد مباراة الهلال

شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا خلال اليومين الماضيين أحداث عنف دامية أوقعت الكثير من الضحايا على خلفية تظاهرات احتجاجا على اعتقال المغني الشعبي والمرشح الرئاسي “بوبي واين” صاحبتها أعمال نهب وشغب مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأوغندية.

وتشكل تلك الأحداث مصدر قلق للهلال قبل أقل من أسبوع من موعد سفره إلى كمبالا تمهيدا لمواجهة فايبرز الأوغندي لحساب ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر أن تقوم إدارة الهلال بتقديم طلب عاجل للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لنقل مباراة الذهاب أو ضمان تأمين حماية جيدة للبعثة.

وكان مصدر، أورد تصريحات لقائد الشرطة الأوغندية نقلا عن مصادر، قال فيها : “حصيلة أحداث العنف أصبحت الآن 16 قتيلا و45 جريحا أصابات بعضهم خطيرة”.

وأوضح كافيرو أن “نحو 350 شخصا اعتقلوا بسبب أعمال عنف مثل نهب وتدمير ممتلكات وتعطيل حركة المرور وسرقات وسطو مسلح خلال أعمال الشغب”.

وذكر مراسل وفقاً لمصادر، أن دوي الانفجارات تواصل مساء الخميس في كمبالا، موضحا أنه شاهد أشخاصا يقومون بنهب ممتلكات سائقي سيارات في مناطق من العاصمة قبل أن تتدخل الشرطة بإطلاق النار.

وأكد كافيرو مساء الخميس أن الشرطة أطلقت “الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع” لتفريق “مثيري شغب كانوا يشعلون النيران في الشوارع ويسلبون مارة ويهاجمون محلات تجارية”.

وقال سكان في كمبالا بحسب صحيفة صوت الأمة، إن هواتفهم المحمولة وأموالهم وحقائبهم سُرقت بعد أن أوقفهم ملثمون طالبوا بالمال عند حواجز الطرق، بدعوى دفع أتعاب محامين لبوبي واين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)