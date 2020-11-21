لأول مرة.. السودان يُصوِّت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السودان صوت لصالح مقترح إسرائيلي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسابيع على إعلان التطبيع بين البلدين.

وأفادت المصادر بأن السودان صوت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي يُعنى بمجال الابتكار، حيث حصل على تأييد (144) دولة، وذكرت أن الاقتراح قُوبل باعتراض حوالي (26) دولة، من بينها إيران وسوريا.

ونقلت المصادر على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أن تمرير قرار بلاده هو انجاز مهم لإسرائيل ولأي دولة ترى أهمية في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها.

وبحسب صحيفة الصيحة، يعد هذا التصويت الأول من نوعه للسلطات السودانية منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل الشهر الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)