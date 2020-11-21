مصر وتونس ترحبان بالتعاون مع السودان في إسترداد الأموال المنهوبة

خاطبت وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سهام عثمان محمد أحمد الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينافاتف) الذي عقد إفتراضيا بمشاركة كامل الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددهم ٢٢ دولة، وعدد من المراقبين علي رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية توفر الإرادة السياسية الكاملة للسودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأشارت في خطابها إلي إشراف مجلس الوزراء ومتابعته لهذا الموضوع.

وتناول الخطاب رغبة السودان في التنسيق والتعاون مع دول المجموعة والمراقبين من خلال آليات وهياكل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستفادة منها في مساعدة السودان في إسترداد الأموال المنهوبة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية وتونس وضع كامل خبراتها لمساعدة السودان حتي يتمكن من تحديد وتعقب ومصادرة الأموال المنهوبة.

وتناولت السيدة وكيل وزارة العدل في خطابها إجراءات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب وأكدت في خطابها إستعداد السودان للإندماج في النظام المالي العالمي عقب إكتمال إجراءات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وأشارت بحسب صحيفة صوت الأمة، إلي أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان تعمل علي تهيئة جميع السلطات الوطنية لتكون مستعدة لمقابلة أي تعاملات مالية متوقعة.

وفي هذا الجانب رحبت لبنان والسعودية وقطر والكويت واليمن بعودة السودان للعمل مع المجتمع الدولي و أعلنو عن إستعدادهم للتعاون مع السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)