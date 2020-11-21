خطيب الأنصار يواصل مهاجمة القراي ويطالب حمدوك بإقالته بسبب حذف سورة (محمد) من المنهح الدراسي

جددت هيئة شؤون الأنصار في خطبة الجمعة مطالبتها لرئيس الوزراء بإبعاد عمر القراي من إدارة المركز القومي للمناهج. كما طالبت بإعادة ما تم حذفه من مواد وأن يترك هذا الأمر للمؤتمر القومي للمناهج ليحسم عبره. وهاجم إمام وخطيب الأنصار القراي بحسب صحيفة صوت الأمة، لأنه مس مقدسات المسلمين فحذف سورة (محمد) وآيات قرآنية كريمة من المنهج بحجج واهية. كما تعرض لخلاوى القرآن بتهكم، واستخف بتاريخ السودان المسطر بدماء الشهداء ‏وغير ذلك من الإشارات السالبة التي استفزت مشاعر الأغلبية. وأضاف أن المجتمع قد فهم تصريحات القراي بأنها محاولة لفرض أيدلوجيته من خلال منصبه الذي ينبغي أن يكون أميناً عليه يمثل كل السودانيين وليس جماعة معينة الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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