تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
عقار يشارك في مجلس السيادةَ ويدعو الحلو ونور للتوقيع على السلام
وكيل الصناعة المقال لـ (السوداني): مدني أبلغني بالإقالة شفاهةً
الصحة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ(231)
خلافات ترجيء تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية
اتجاه لتشغيل شركة مطاحن غلال النيل الأبيض
صحيفة الوطن:
تجمع المخابز يعلن التوقف عن العمل اليوم السبت
السودان يصوت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة
المناهج تحذف تفسير سورة محمد من الدراسات الإسلامية
الخرطوم وجوبا توقعان على وثائق ترسيم الحدود
صحيفة أخبار اليوم:
«6» حالات وفاة جديدة بكورونا في الخرطوم وإرتفاع كبير في الإصابات
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يوناميد تبحث مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان انهاء تجنيد وإستخدام الإطفال بمناطقها
امريكا تطالب السودان بالابقاء علي حدوده الشرقية مفتوحة لاستقبال الفارين من الحرب الاثيوبية
د. جبريل يؤديٰ واجب العزاء لأسرة الترابي
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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