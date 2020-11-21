الموت يغيب الفنان السوداني محمد يس الشهير بـ (بريقع) بالقاهرة

توفي بالقاهرة الجمعة الفنان الإستعراضي بالفرقة القومية للفنون الشعبية محمد يس الشهير بـ (بريقع) ويعتبر الفقيد من الفنانين المؤثرين والنشطين في الفرقة مثل السودان في عدد من المهرجانات بمختلف دول العالم وهو أحدابرز أعضاء ومؤسسي فرقة (نغم البلد) التي تُعني بالتراث الموسيقي والرقص.

غادر (بريقع) واسرته للقاهرة منذ سنوات لكنه لم يغب عن المشهد الفني السوداني فكان مشاركا في كل المهرجانات والمنتديات الثقافية التي كانت تقام هناك .وقد خلف خبر رحيله حالة من الحزن العميق فى الوسط المسرحي والدرامي بالسودان تغمده الله بواسع رحمته والهم أهله واسرته واصدقائه الصبر الجميل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)