واشنطن تشكر الشعب السوداني لكرمه في استقبال اللاجئين الإثيوبيين

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، إن بلاده تقدر كرم شعب السودان في استضافة اللاجئين الفارين من القتال في إثيوبيا.
وأضاف: “نتابع عن كثب تدفق المدنيين من إثيوبيا إلى الدول المجاورة، ونتواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الإنسانيين الآخرين فيما يتعلّق بخطط الطوارئ بشأن استجابتهم”.
دعت واشنطن – بحسب ما أوردته وكالة سونا – السودان لإبقاء حدوده مفتوحة أمام الفارين من القتال المندلع في إثيوبيا.
وأكد ناجي أن أمريكا ومنذ انطلاق الصراع في إقليم تيغراي عبّرت عن قلقها البالغ، ودعت إلى التهدئة وحماية المدنيين.
وبدأت في 4 نوفمبر الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم.
والخميس، أعلن السودان، ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين إلى أراضيه لـ36 ألفاً جراء النزاع المُسلّح في تيغراي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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