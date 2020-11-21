رحيل القاص و الروائي السوداني (أحمد المصطفى الحاج) صاحب (كنداكيس)

نعى الشاعرُ محمد نجيب محمد علي، الجمعة، رفيقه الكاتب والروائي، أحمد المصطفى الحاج (1951 – 2020)، بعد صراع طويل مع المرض. وكتب محمد علي، على صفحته بفيس بوك وفق صحيفة السودانى: “أحمد المصطفى الحاج، إلى رحاب الله يا رفيق الحياة، وصاحب القلب، ولا نقول إلا ما يُرضي الله، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.

القاص والروائي أحمد المصطفى الحاج، أحد أبرز كتاب القصة القصيرة في السودان، وأحد ممثلي جيل السبعينيات في الكتابة، كَتَبَ للأطفال، وملفاً لصحيفة (الخرطوم)، حمل عنوان (فارغة ومليانة)، وفازت روايته (كنداكيس) بجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي العام 2014، والتي يقدمها مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي.

وتنزع الرواية إلى تمثيل التاريخ السوداني القديم، واشتباك الماضي مع الحاضر، بأسطرة التاريخ، ومحاولة تدوين سيرورته الشفاهية، باسترجاع قصة الملكة بلقيس وهدهد سليمان واستلهام الأساطير الشعبية السودانية بكل فانتازياها وواقعيتها السحرية، وتحويل سبأ إلى (سوبا) القديمة، حيث اكتمل التحالف بين الفونج والعبدلاب، وبداية تشكيل حضارة سنار وسط السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)