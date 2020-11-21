وزارة الصحة: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

السبت 21 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٦ وفيات، فيما تم شفاء ١٢ حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٠٣ إصابات في الخرطوم، وباقي الحالات في ٦ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٥ ألفا و ٥٣٠ حالة، بينها ١١٨٥ وفاة، و ٩٦٨٢ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.