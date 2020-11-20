أزمة حادة بمياه الشرب بولاية القضارف

اكد المهندس محمد محمود ابوبكر مدير هيئة مياه بولاية القضارف ان هناك صعوبات كبيرة تواجه عمل الهيئة من اجل توفير الامداد المائي ،مشيرا للأعطال المتكررة في إحدي الطلمبتين الوحيدتين ذات الضغط العالي بالمحطة الرئيسية للمياه بالشواك فضلا عن انحسار منسوب نهر العطبراوي بسبب اغلاق بوابات سدي اعالي عطبرة وسيتيت بهدف توليد الكهرباء الأمر الذي انعكس سلبا في توفر المياه للقضارف وادى الى انتاج اقل من (25%) من المياه يوميا في الوقت الذي تحتاج فيه القضارف الي (60) الف متر مكعب من المياه يوميا

وقال وفق صحيفة صوت الامة انه خاطب حكومة القضارف لتوفير عدد ثلاث طلمبات للمحطة منذ نهاية العام 2019م الا ان حكومة القضارف لم تستجب حتي الآن، مضيفاً أن العاملين بالهيئة يعملون في ظروف صعبة ومعقدة بعد إعلان ايقاف الحوافز بالولاية وعاد قائلا ان الحكومة قامت باستثناء عدد من الجهات.

هذا وقد ارتفع سعر برميل مياه الشرب الي خمسمائة جنيه في بعض الاحياء الأمر الذي ارهق انسان الولاية في ظل الظروف الاقتصادية الآنية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)