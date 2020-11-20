ميادة قمر الدين تلتقي جمهورها بكورال

تستعد الفنانة ميادة قمر الدين للاطلالة على محبيها ومعجبيها خلال حفل جماهيري ضمن ليالي (ابو مرين) بفندق كورال، وذلك بعد أن فرغت من البروفات لعدد من الأغنيات الخاصة والجديدة وأخرى مسموعة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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