إرتفاع أسعار المستلزمات المدرسية و حالة من الركود بسوق امدرمان

تشهد اسواق المستلزمات المدرسية بأسواق أمدرمان حالة من الركود وزيادة في أسعار كافة الأدوات، وعزا التجار ذلك لارتفاع الدولار للاستيراد.

وقال بعض التجار ان هنالك أسراً لن تستطيع الإستعداد للعام الدراسي بتوفير مستلزماته لارتفاع الاسعار، موضحين بان العام الحالي شهد ارتفاع في كافة اسعار السلع وندرة في مستلزمات الادوات المدرسية.

واجمع بعض ارباب الأسر بسوق ام درمان البوستة على ارتفاع الاسعار وصعوبة الحصول على كافة المستلزمات وقالت ربة المنزل آمنه مهدي ان الوضع يسير للأسوأ في ظل غلاء المعيشة وتساءلت عن كيفية بدء العام الدراسي مع استمرار أزمة الخبز والمواصلات وارتفاع التعرفة.

واوضحت بانها تخلت عن شراء جزء من المستلزمات المدرسة لابنيها في مرحلة الاساس بسبب نفاد المبلغ المالي الذي كان معها

وإنتقد المواطن ادريس علي القفزة الكبيرة في أسعار مستلزمات المدارس والتي يبررها التجار بارتفاع سعر الصرف، موضحا بأنه قام بتفضيل شراء الأدوات المهمة فقط.

وقال تاجر زي مدرسي لمرحلة الاساس بأم درمان احمد الحاج بحسب صحيفة (السوداني) ان هنالك ارتفاعا كبيرا في الاسعار، مبينا ان سعر القميص مقاس (اكس) بسعر (650) جنيها اما مقاس (ال) بسعر (550)جنيها اما سعر البنطلون يتراوح مابين (300 -250) جنيها.

واشار الى ان الطرحة البيضاء للبنات بسعر (500)جنيه لأقل مقاس و(600) جنيه للطرحه الاكبر مقاس، ولفت الى ان اسعار الزي المدرسي تتفاوت حسب المقاس، واضاف ان اسعار الشنط الصغيرة (1,800) جنيه، المتوسطة بسعر (450)جنيه وسعر دستة الكراسات(450-400) جنيه، وقال ان هنالك ضعف في عرض المستلزمات المدرسية بالأسواق لوجود ارهاصات بتأجيل العام الدراسي مرة اخرى.

واضاف تاجر ادوات مدرسية بسوق ام درمان ابراهيم خالد بان الاسواق تشهد ضعفا في حركتي البيع والشراء نتيجة للوضع الاقتصادي الراهن والغلاء، مبينا ان سعر دسته الكراس الكبير (400) جنيه وتتفاوت أسعار أقلام الرصاص مابين (30-35) جنيها للدستة وسعرعلبة الهندسه المحلية (200) جنيه والمستوردة (500) جنيه، ولافتا الى ان كافة الاسعار تضاعفت نتيجة لارتفاع سعرالصرف.

واضاف تاجر ملابس مدرسية جاهزة ماهر ابراهيم ان هنالك ارتفاعا في الاسعار خاصة ملابس البنين مقارنة بالبنات وسعراللبسة المدرسية المستوردة (2,5) الف جنيه لمرحلة الاساس اما المحلية تتراوح مابين 1,800) ــ (2) ألف جنيه اما سعر لبسة البنات الجاهزة بسعر(1,900) جنيه، الاسبورتات تتراوح اسعارها حسب النوع والجودة أقلاها (2) الف جنيه.

واشار تاجر احذية ان الاسعار تختلف حسب جودة ومتانة الاسبورتات مابين الـ(400-600)جنيه اما اسعار الباته اقل سعر(230) جنيها، وأوضح ان اغلب المواطنين لايفضلون شراء أحذية مدرسية جديدة لكل موسم دراسي، خاصة اذا توفر القديم خاصة الاسرالتي لديها اكثر من (3) اطفال.

واضاف تاجر مستلزمات واداوات مدرسية ببحري ابوبكر الهادي ان الأسعار تضاعفت هذا الموسم نتيجة تذبذب سعر الصرف خاصة وان هنالك مستلزمات مستوردة، مبينا ان سعر دستة كراسات العربي (160)جنيها ودستة اقلام الرصاص (60)جنيها حسب الجودة اما اسعار اقلام البك (30) جنيها وقفز سعر الجلاد البلاستيكي من (20) الى (50)جنيها للقطعة والجلاد الورقي (40)جنيها للدستة، واصفا القوى الشرائية بالضعيفة بسبب الغلاء.