اتجاه لتشغيل شركة مطاحن غلال النيل الأبيض

قام والي ولاية النيل الأبيض الشاذلي خالد إبراهيم ووفد من مجلس إدارة مطاحن غلال النيل الأبيض بزياره لمباني مطاحن غلال النيل الأبيض بمرافقة المدير العام للاستثمار بالولاية ووفد هندسي من شركة بولر الألمانية بالسودان وذلك للوقوف على السعة التشغيلية للمطاحن وإمكانية تأهيلها واعادة تشغيلها بالصورة المطلوبة بعد توقف دام اكثر من عشرين عاما حيث وقف الوفد الهندسي لشركة بولر الألمانية المتخصصة في ماكينات الطحين على المطاحن من حيث المنشأه والماكينات الموجودة.

وأمن الوفد وفق صحيفة السوداني على ضرورة إحداث عملية إحلال وإبدال لهذه الماكينات لاستيعاب التكنلوجيا المتطورة في صناعة الدقيق . وأكد الوالي المكلف سعي حكومة الولاية لاعادة تأهيل وتشغيل المطاحن لمواكبة متطلبات المواطنين من الخبز وتحقيق الوفرة في الدقيق

وقال إن الترتيبات الجارية مع مجلس إدارة شركة المطاحن لإعادة التشغيل بكفاءة عالية لتغطية الحاجة الفعلية لدقيق الخبز. واضاف ممثل مجلس إدارة مطاحن وليد بابكر بجهود الولاية ومجلس الادارة لإعادة تشغيل المطاحن والاستفادة من الشركات المتخصصة في هذا الجانب لمواكبة التطور في صناعة الدقيق وتوقع أن تسهم هذه الزيارة في إحداث طفرة كبيره بالمطاحن ودخولها دائرة الإنتاج من جديد بصورة تنعكس ايجابا في توفير سلعة الدقيق لانسان النيل الأبيض والولايات المجاورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)