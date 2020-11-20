أكد وكيل الصناعة والتجارة المقال محمد على عبد الله إنه ابلغ شفاهةً ظهر امس الخميس بإقالته من منصبه. وقال وفق صحيفة ـ(السوداني): “ابلغني وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني؛ بقرار اقالتي شفاهة من منصبي، واكبرت في الوزير صراحته بابلاغه لي بالقرار”.
واضاف: “لم اتسلم قرار اقالة مكتوبا من مجلس الوزراء”. مبيناً أن قرار اقالته يأتي في اطار التغييرات الجديدة التي ستشهدها الحكومة الانتقالية في الفترة القادمة.
وفي السياق بعث الوكيل المقال محمد على عبدالله، رسالة وداع للعاملين معلنا ترجله بعد خدمة وصفها بالطويلة والمتصلة التي امتدت لـ 35 عاما في وزارة التجارة “لنفسح المجال لغيرنا وهذه سنة الحياة”. واضاف: قبلنا التكليف في حكومة الثورة منذ بداية تشكيلها واجتهدنا بقدر استطاعتنا لجعل وطننا في حدقات عيوننا”، وأكد دعمه اللا محدود لكل من يقود وزارة التجارة ويقود البلاد في المرحلة المقبلة وحرية سلام وعدالة والتنمية خيار الشعب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الصناعة المقال : مدني أبلغني بالإقالة شفاهةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.