وكيل الصناعة المقال : مدني أبلغني بالإقالة شفاهةً

أكد وكيل الصناعة والتجارة المقال محمد على عبد الله إنه ابلغ شفاهةً ظهر امس الخميس بإقالته من منصبه. وقال وفق صحيفة ـ(السوداني): “ابلغني وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني؛ بقرار اقالتي شفاهة من منصبي، واكبرت في الوزير صراحته بابلاغه لي بالقرار”.

واضاف: “لم اتسلم قرار اقالة مكتوبا من مجلس الوزراء”. مبيناً أن قرار اقالته يأتي في اطار التغييرات الجديدة التي ستشهدها الحكومة الانتقالية في الفترة القادمة.

وفي السياق بعث الوكيل المقال محمد على عبدالله، رسالة وداع للعاملين معلنا ترجله بعد خدمة وصفها بالطويلة والمتصلة التي امتدت لـ 35 عاما في وزارة التجارة “لنفسح المجال لغيرنا وهذه سنة الحياة”. واضاف: قبلنا التكليف في حكومة الثورة منذ بداية تشكيلها واجتهدنا بقدر استطاعتنا لجعل وطننا في حدقات عيوننا”، وأكد دعمه اللا محدود لكل من يقود وزارة التجارة ويقود البلاد في المرحلة المقبلة وحرية سلام وعدالة والتنمية خيار الشعب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)