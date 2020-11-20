الصحة: تسجيل (231) حالة إصابة جديدة بكورونا

كشف التقرير الوبائي التراكمي ليوم الأربعاء 18 نوفمبر الصادر عن الإدارة العامة للطواري ومكافحة الأوبئة عن تسجيل (231) إصابة جديدة بكورونا وحالة و(6) حالات وفاة و(12) حالة تعافي. وكشف التقرير الذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) أن أكثر الولايات إصابة، الخرطوم (203) حالة إصابة وتليها البحر الأحمر بـ(16)، ثم الجزيرة (6) بينما سجلت ولايات النيل الأبيض وسنار حالتين لكل ولاية وحالة واحدة بنهر النيل والنيل الأزرق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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