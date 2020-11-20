خلافات ترجيء تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية

التأم بالقصر الجمهوري أمس اجتماع ضم ممثلين للمكون العسكري والحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا؛ لاختيار مجلس شركاء الفترة الانتقالية؛ الذي تم اضافته للوثيقة الدستورية عبر المادة (80).
وقال مصدر بـ(الحرية والتغيير) وفق صحيفة (السوداني) إن الاجتماع ناقش كيفية تمثيل الاطراف الثلاثة في المجلس الجديد، مشيراً إلى توافقهم على تكوين مجلس من 24 مقعداً،
وقال إن مقترحا تم تقديمه بمنح الحرية والتغيير (13) مقعداً والمكون العسكري (5) مقاعد والجبهة الثورية (6) مقاعد. واشار المصدر إلى اعتراض الجبهة الثورية على نسبتها، وطالبت بزيادة تمثيلها في المجلس. وقال إن الخلاف حول مجلس الشركاء ادى لرفع الاجتماع لوقت لاحق.
بالمقابل قال القيادي بالحرية والتغيير حيدر الصافي شبو لـ (السوداني) إن لائحة تنظيم عمل المجلس ربما يتم اعلانها الاحد المقبل، مبيناً أن المجلس سيكون توافقيا اكثر من كونه بديلاً للحاضنة السياسية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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