شاهد بالفيديو (80) عاما والصراعات لم تنته.. “توم وجيري” في فيلم حي جديد

منذ عرض أول حلقة من المسلسل الكرتوني “توم وجيري” (Tom and Jerry) قبل أكثر من 80 عاما، لم تهدأ صراعات أشهر متنافسين في العالم، ومع استمرار مناوشاتهم، أنتجت شركة “وارنر بروس” (Warner Bros) نسخة حية للسلسلة، تعرض في 5 مارس 2021.

يبدأ المقطع الترويجي للفيلم بمشهد يبدو فيه الثنائي متصالحان وعلى وفاق؛ ولكن سرعان ما تعود الأمور لمجراها الأصلي، ويقع توم في خدعة جيري ويصطدم بحافلة، وتستمر أحداث الفيلم المليئة بالحيل التقليدية لهما، فتجمع بين طابع النسخ الكلاسيكية للسلسلة وبين التحديث للقصة.

بمزيج من الرسوم المتحركة الكلاسيكية والمشاهد الحية، يظهر القط والفأر المشاغبان هذه المرة بشكل مختلف، حيث تدور الأحداث في أحد الفنادق بمدينة نيويورك، ويشاركهما مجموعة من الممثلين، منهم الأميركية كلوي غرايس في دور “كايلا” منظمة الحفلات، التي تعمل على تنسيق حفل زفاف سيقام في الفندق، ويطلق عليه “حفل زفاف القرن”.

وخلال محادثة مدير الفندق مع كلوي لتعريفها على مهامها، ذكر مهمة غير عادية لها، وهي العثور على الفأر المزعج جيري ومنزله داخل الجدران، ومنعه من إفساد الزفاف، وتستعين بالقط توم من أجل مساعدتها في إخراج جيري من المبنى، ويبدأ توم بالتخطيط للتسلل إلى جيري والتخلص منه.

كتب كيفن كوستيلو الفيلم على طريقة الكاتبين الأصليين للمسلسل؛ جوزيف باربيرا وويليام حنا، التي ينتصر بها الفأر جيري دائما؛ ولكن خلال الفيلم يبدأ أحد العاملين بالفندق في التخطيط ضد الثنائي وكلوي أيضا للتخلص منهم جميعا، ويجبرهم ذلك على القيام بما لا يمكن تصوره، وهو العمل معا من أجل مصلحتهما.

ويشارك في بطولة الفيلم وفق الجزيرة نت الممثل الأميريكي مايكل بينيا، وروب ديلاني، وكولين جوست، وكين جيونغ المعروف بدوره في سلسلة أفلام “صداع الكحول” (The Hangover)، ومن إنتاج كريس ديفاريا، وإخراج تيم ستوري، وهو مخرج فيلم “الأربعة المذهلون” (Fantastic Four) عام 2005.

وفي تصريح لمجلة “بيبول” (People)، تحدثت كلوي عن أدائها لدور كايلا في الفيلم الجديد، وقالت “استمتعت كثيرا أثناء عملي في الفيلم، وأحببت التشابه بين كايلا والفأر جيري، فهي فتاة مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق ما تريد”.

ولكن كان التحدي الأكبر لها كما وصفت هو التمثيل أمام اللا شيء، تقول “كان توم عبارة عن عصا تحمل اسمه، وكان لجيري نموذج صغير يشبهه، فمن الصعب جدا أن تحاول تحسين أدائك مقابل الفراغ”.

وأضافت كلوي أن الفيلم أتاح لها فرصة للتعرف أكثر على ما هي عليه في الواقع كممثلة كوميدية، وأنها كانت فرصة أشبه بالحلم بالنسبة لها لحبها الشديد لهما منذ كانت طفلة، وتقول “كانت حلقات توم وجيري هي الشيء، الذي يجتمع على مشاهدته جميع أفراد العائلة”.

وعلق مايكل بينا على عمله مع المخرج ستوري في حواره مع موقع “ديجيتال سباي” (Digital Spy)، قائلا “لم يبد الأمر وكأنه عمل عندما كنا في الموقع معه، إنه يريد المرح والمتعة فقط، وهذا ما قدمناه له.. تريد دائما أن تؤدي جيدا أمام مخرجك، لأنه جمهورك الأول، وكان ذلك سهلا حقا معه”.

عرضت أول حلقة من سلسلة “توم وجيري” عام 1940، ومنذ ذلك التاريخ تم إنتاج 164 عرضا يتنوع بين حلقات تلفزيونية وأفلام قصيرة، وتم إنتاج أول فيلم سينمائي عام 1993، وحصلت السلسلة على 7 جوائز أوسكار بين عامي 1943 و1953.

ويبدو أن إنتاج نسخ حية لأفلام الكرتون أصبح الشيء المفضل الجديد لشركات الإنتاج، حيث أنتجت ديزني أيضا أفلام حية مؤخرا، مثل “الأسد الملك” (Lion King)، و”مولان” (Mulan)، وأعلنت عن أفلام جديدة أيضا؛ منها “هرقل” (Hercules)، و”حورية البحر” (Little Mermaid)، و”بيتر بان وويندي” (Peter Pan and Wendy).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)