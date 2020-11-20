البرهان يؤدي واجب العزاء في وفاة ناظر عموم الكبابيش

أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجمعة واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الناظر التوم حسن التوم ناظر عموم الكبابيش، وذلك بمنزل أسرته بمنطقة أمدرمان. وفق ( سونا) وبرحيله تختم مسيرة زاخرة بالعطاء في ميادين العمل الإجتماعي والأهلي، وتفقد الإدارة الأهلية في البلاد أحد قياداتها الذين أسهموا في وضع لبنات التعايش السلمي وتحقيق السلم الإجتماعي في السودان. رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأحسن الله عزاء أسرته وأهله ومحبيه وعارفي فضله وألزمهم الصبر وحسن العزاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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