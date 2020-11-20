منشور من صندوق الاسكان بشأن مديونيات السكن الاقتصادي

استجابت الادارة العليا لصندوق الاسكان والتعمير ولاية الخرطوم لمناشدة المواطنين والمتعثرين في سداد المديونيات الخاصة بالسكن الاقتصادي ووافقت بحسب اعلان نشر بصفحة الرسمية للسكن الاقتصادي بالفيس بوك اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) بعمل المعالجات اللازمة للمديونيات خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٢ نوفمبر وحتي الاثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م مع مراعاة الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الناتج من الازدحام في الاماكن العامة وفق الاتي:-

١-العملاء الذين لديهم سبعة شيكات مرتدة فأكثر والذين تم تحويلهم الي لجنة النزع في الفترة السابقة وتجميد حساباتهم طرف السكن الاقتصادي عليهم سداد كامل مديونية الشيكات المرتدة الخاصة بهم.

٢-العملاء الذين لديهم ستة شيكات مرتدة فأقل عليهم سداد كامل المديونية.

٣-العملاء الذين لديهم حسابات مقفولة (سداد كامل المديونية او المتأخرات مع احضار خطاب تنشيط من البنك المصدر لشيكات الاقساط المبرمجة مسبقا عند وقت التعاقد ).

٤-العملاء الذين انتهت فترة تعاقدهم وفق العقد المبرم مع الصندوق عليهم سداد المتبقى كاملا .

٥-منسوبي المؤسسسات والذين سددوا مقدم او جزء من مقدم قبل او في العام ٢٠١٨ عليهم تكملة مبلغ التعاقد الكلي كاملا وفقا لاخر تقييم معتمد.

٦-منسوبي المؤسسات والذين سددوا مقدم او جزء من مقدم في او بعد العام ٢٠١٩ م عليهم سداد متبقي المقدم ومتأخرات الاقساط مع إحضار شيكات الاقساط المطلوبة وبرمجتها وتوقيع العقد المبدئي.

مواعيد الخزنة ستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الواحدة ظهرا.

سيبدأ استخراج المخالصات النهائية يوم الاحد والثلاثاء من كل اسبوع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)