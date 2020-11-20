إثيوبيا تسحب الترخيص الصحفي لوكالة رويترز

سحبت هيئة الإعلام في إثيوبيا، الترخيص الصحفي لوكالة ‎رويترز، بسبب ما قالت عنه إنها تنشر تقارير “كاذبة ومتحيزة” عن المواجهات في ‎إقليم تيغراي، وتهدف لتضليل العالم، حسب وصف الهيئة.

ووجهت الهيئة وفق صحيفة السوداني أيضاً تحذيرات لوسائل إعلام اخرى، حول ضرورة تحري الدقة والمصداقية والتوازن في تغطيتها الإعلامية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)