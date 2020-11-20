إثيوبيا تسحب الترخيص الصحفي لوكالة رويترز

سحبت هيئة الإعلام في إثيوبيا، الترخيص الصحفي لوكالة رويترز، بسبب ما قالت عنه إنها تنشر تقارير “كاذبة ومتحيزة” عن المواجهات في إقليم تيغراي، وتهدف لتضليل العالم، حسب وصف الهيئة.
ووجهت الهيئة وفق صحيفة السوداني أيضاً تحذيرات لوسائل إعلام اخرى، حول ضرورة تحري الدقة والمصداقية والتوازن في تغطيتها الإعلامية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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