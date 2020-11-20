تفاصيل الحكم بالسجن والغرامة لمعتدين على كوادر طبية

أصدرت محكمة الدروشاب حكما قضائياً بالسجن لمدة عام وخمسة اشهر لاثنين من المعتدين على الكوادر الطبية بمستشفى الشهداء بالدروشاب ودفع غرامة مالية تقدر ب (23,500) كقيمة للتلف جراء التعدي على المستشفى والكوادر الطبية العامله فيها.

وقال د. معاوية حامد دبورة مدير عام المستشفى وفق ( سونا) ان المريضة الى توفيت دخلت حوادث الجراحة تعاني من التهاب جرح سكري بالقدم، ووصلت المستشفى في حالة حرجة وتم الاعتناء بها وإجراء الاسعافات الاوليه ومن ثم تم ادخالها الى العناية الوسطى حيث تلقت العناية اللازمة، ذاكراً ان مضاعفات مرض السكري والتهاب قدم السكري تعد من المضاعفات الخطيرة التي ادت الى وفاتها في اليوم الثاني .