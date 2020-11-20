مجلس السيادة الانتقالي ينعي ناظر عموم الكبابيش

ينعى مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الناظر التوم حسن التوم ناظر عموم الكبابيش الذي وافته المنية أمس الخميس. ومجلس السيادة إذ ينعيه إنما ينعي رجلاََ و قائداََ وهب حياته لخدمة وطنه وأهله في تجرد ونكران ذات. ألا رحم الله الناظر التوم وأحسن إليه وأنزله مع الصديقين والشهداء، وخالص التعازي لأسرته وقبيلته ومحبيه وعارفي فضله، بحسب (سونا). و(إنا لله وإنا إليه راجعون) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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