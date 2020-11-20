السجن والغرامة للمعتدين على الكوادر الطبية بمستشفى الشهداء

أصدرت محكمة الدروشاب حكماً قضائياً بالسجن سنة وخمسة أشهر فيما يخص التلف والأضرار بممتلكات مستشفى الشهداء بالدروشاب، ودفع غرامة مالية قدرت بـ(23.500) جنيه قيمة التلف على خلفية التعدي على الكوادر الطبية بالمستشفى من ذوي مريضة.

وقال مدير عام المستشفى معاوية حامد دبورة في تصريح أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن المريضة دخلت حوادث الجراحة وهي تعاني من التهاب جرح سكري بالقدم، ووصلت المستشفى في حالة حرجة وتم الاعتناء بها وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم تم إدخالها العناية الوسطى حيث تلقت العناية اللازمة.

وذكر أن مضاعفات مرض السكري والتهاب قدم السكري تعد من المضاعفات الخطيرة التي أدت إلى وفاتها في اليوم الثاني، وأشار إلى أنه تم تنويمها في عدة مستشفيات قبل الوصول لمستشفى الشهداء، وأوضح أنه في بادئ الأمر تقبل ذووها خبر الوفاة بكل تفهم، وبعد ذلك حضر اثنان من أبنائها بعد إعلان الوفاة بقليل وقاما بتحطيم أبواب ونوافذ العناية الوسطى وحوادث الجراحة ومكتب المدير الطبي وقاما بإرهاب السسترات والطبيبات، حيث قاما بخنق إحدى السسترات ودفعا باسطوانة أوكسجين بقدم إحدى السسترات وضرب إحداهن في الرأس ما أدى لسوء حالتهن النفسية، ولم يكتفيا بذلك، حيث قاما بمطاردة السسترات والطبيبات إلى الاستراحة والدخول لحمام استراحة الطبيبات في تعد صارخ على خصوصية الكوادر الطبية.

وقال إن إدارة المستشفى والنظام العام أبلغا الشرطة فوراً وتم القبض عليهما وفتح بلاغ ضدهما، ونوه إلى أن النظام الصحي فيه نواقص وبالرغم من ذلك تقدم الكوادر الطبية الخدمات بالإمكانات المتاحة والموجودة، وقال: “لولا الكوادر الطبية لتوقفت كل المؤسسات الصحية ولا يجد المريض العناية”.

وناشد دبورة المواطنين بالمحافظة على المؤسسات الصحية والكوادر العاملة بها “لأنها خدمة لكم فلا تدمروها بأيديكم”، وقال “إذا واجه المواطنون إشكالاً في تقديم الخدمة، هنالك جهات إدارية بالمستشفى تستقبل كافة الشكاوي وتقوم بحلها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)